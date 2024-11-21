Это следует из акта проверки налоговой инспекции: кто разработал схему дробления для бизнеса Блиновской

В суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. На очередном заседании стали известный подробности схемы, с помощью которой королева марафонов уходила от уплаты налогов, передает ТАСС.

По данным СМИ, адвокат блогера Наталия Сальникова в Савеловском суде Москвы рассказала, что за созданием схемы дробления бизнеса Блиновской стоит бывший IT-специалист. Соответсвующая информацию следует из акта проверки налоговой инспекции.

Дело Блиновской начали рассматривать летом 2024 года. Каждый четверг по нему проходят заседания. Сейчас там опрашивают свидетелей со стороны обвинения.

Блогер частично признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. В общей сложности она задолжала государству более миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что объявленная судом банкротом Блиновская оказалась владелицей элитной недвижимости в Дубае. Их стоимость составляет 24 миллиона рублей.