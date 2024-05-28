Депутат из Екатеринбурга Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО

Депутат из Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО. В поддержку этой идеи он привел в пример Великую Отечественную войну, когда 70 тысяч псов участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал источник, о новой «работе» для животных без хозяев заговорили во время обсуждения возможности эвтаназии или пристройки четвероногих в приюты. Зиганшин отметил, что в Советском союзе активно использовали собак, и России можно было бы об этом задуматься.

«У нас идет СВО. Может быть, имеет смысл найти применение собачкам там?» - поделился идеей депутат.

Впрочем, Зиганшина на заседании никто не поддержал. А директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин и вовсе сразу забраковал идею коллеги. Он заявил, что «там своих собак достаточно».

Ранее стало известно, что сбежавший с чемпионата Европы по рукопашному бою член сборной Украины Сергей Кузнецов получил российское гражданство. Напомним, что он несколько месяцев находился в Чехии, после чего прилетел в Москву, где встретился с родными и подал документы для оформления паспорта РФ.