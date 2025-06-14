«Это один из самых опасных типов опухолей»: мужчина стал с трудом запоминать слова и через год умер от рака

Фанат футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Джейми Акастер внезапно умер от рака. Он скрывал два пугающих симптома, которые сигнализировали об опасном заболевании, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сначала 48-летний британец понял, что ему стало трудно запоминать имена игроков и общаться с людьми без потери линии разговора. Позже у отца двоих детей диагностировали депрессию. Случившееся крайне удивило мужчину, а лечение не помогало.

Тогда жена главы семейства посоветовала ему пройти тщательное обследование. В итоге у Джейми нашли глиобластому высокой степени злокачественности.

«Это один из самых опасных типов опухолей головного мозга. Лечение столь агрессивного рака, который ежегодно поражает около 3000 британцев и 12 000 американцев, предполагает хирургическое вмешательство перед химиотерапией и радиотерапией», — пишут британские СМИ.

Несмотря на практически полное удаление опухоли, спасти мужчину не удалось. Спустя год после лечение он скончался.

Ранее сообщалось о смерти 51- летней «Мисс Южная Америка» и актрисы Патрисии Фуэмайор. Она страдала от онкологического заболевания.