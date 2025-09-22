«Это никого не пугает»: в Госдуме высказались о внесении футболиста Артема Дзюбы в базу сайта «Миротворец»

Стало известно о внесении в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» российского футболиста Артема Дзюбы. На это отреагировали в Госдуме РФ.

Так, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости предположил, что бывший капитан сборной России воспримет эту новость с иронией и недоумением.

Депутат напомнил, что «Миротворец» — это бесполезная организация, чьи решения никак не влияют на судьбы людей.

«От их решений ничего не зависит, это никого не пугает. Думаю, Дзюба воспримет это с иронией и недоумением от того, за что же ему такая честь», — заявил Свищев.

Нападающий тольяттинского «Акрона» попал в базу скандально известного сайта из-за поддержки армии РФ и СВО.

Дзюба начал играть за ФК «Акрон» осенью 2024 года. Соглашение с форвардом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами в шести матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Артем Дзюба заявил, что победил бы Федора Смолова в предполагаемом поединке.