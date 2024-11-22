«Это не преступление»: министр спорта Тувы станцевал пьяным на вечеринке в Монголии

Глава министерства спорта Тувы Субудай Монгуш оказался в центре внимания после отдыха в Монголии. Чиновника заметили пьяным на вечеринке. Он танцевал под музыку и веселился вместе с другими гостями, передает Telegram-канал URA.RU.

Запись с пьяным танцем министра спорта оказалась в Сети. На ней видно, как российский чиновник в состоянии алкогольного опьянения веселится на вечеринке в Монголии.

После публикации видео Монгуш вышел на связь. Он попросил прощения у жителей региона и заявил, что ролик был записан еще во время отпуска.

«Это видео снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться. Я понимаю всю ответственность занимаемой должности и не должен был допускать такого», — заявил глава министерства.

Некоторые жители республики не увидели ничего странного в поведении чиновника. По их мнению, «потанцевать и расслабиться всегда можно, это не преступление».

Ранее Валентина Матвиенко пошутила над фамилией первого замминистра здравоохранения РФ. Она заявила, что чиновнику «не очень повезло».