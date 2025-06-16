«Это чудовищно»: экс-супруга многоженца Сухова высказалась о его домогательствах к 14-летней дочери

Бывшая жена многоженца Ивана Сухова Ирина вышла на связь после того, как ее дочь обвинила отца в домогательствах. Женщина заверила, что не знала о преступлениях экс-супруга. Но если бы ей стало известно об этом, она бы сразу же обратилась в органы опеки.

В шоу «Пусть говорят» Ирина заверила, что Анна не делилась с ней, через что прошла, когда жила вместе с отцом. Напомним, что, по словам девушки, Сухов приставал к ней, когда ей было всего 14 лет.

«То, что происходит изнасилование детей и моей дочери — я не знала. Когда увидела все по телевизору, то почувствовала боль. Это чудовищно, это одно из самых страшных преступлений», - заявила Ирина.

Женщина отметила, что верит дочери, так как она никогда бы не стала врать о таком на всю страну. Но при этом Ирина никогда не замечала странности в поведении экс-мужа. Она рассказала, что Иван всегда помогал ей с воспитанием Анны и просил отправлять ее к нему на «перевоспитание».

Отметим, что после эфира Анна обратилась в полицию, где дала показания против отца. Ее предупредили, что ее могут привлечь к ответственности, если информация неправдива, однако девушка не отступила.

Ранее Иван Сухов впервые высказался после обвинений дочери в домогательствах.