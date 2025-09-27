Андрей Малахов и Сергей Светлаков пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Шоуменов Сергея Светлакова и Андрея Малахова не заявили в качестве свидетелей по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта 2024 года.

Как пишет Telegram-канал Mash, телеведущие не были приглашены на заседание в Мосгорсуд. При этом оба они присутствовали в зале в день трагедии.

Сам Светлаков никогда не скрывал, что стал очевидцем теракта. Он рассказывал, что смог спастись, так как забаррикадировался в коридоре с другими зрителями.

Малахов же скрывает, что был в «Крокусе» 22 марта на концерте группы «Пикник», однако его фамилию назвали очевидцы.

В Мосгорсуде продолжается допрос свидетелей защиты. Всего заявлено порядка 800 человек. Потерпевшими признаны 1,7 тысячи человек.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Перед началом выступления группы «Пикник» мужчины с автоматами ворвались в зал, расстреляли зрителей и подожгли здание. В результате случившегося погибли 149 человек, еще 609 получили ранения.

Ранее кинооператор Иван Поморин рассказал, как спас своих сотрудников при теракте в «Крокус Сити Холле». Его команда перед началом концерта установила в зале 16 видеокамер и готовилась к съемкам, когда один из операторов услышал звуки выстрелов.