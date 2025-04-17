Это была его мечта: врачи помогли 103-летнему ветерану ВОВ встать на ноги, чтобы попасть на главный парад

Николай Шишкин из Нижнего Новгорода — ветеран Великой Отечественной войны. В этом году ему исполнится 104 года. Из-за боли в колени бывший участник боевых действий не мог стоять. А главной мечтой защитника Родины на этот момент было попасть на Красную площадь и встать на ноги под звуки российского гимна. Врачи клиники Приволжского университета помогли мужчине уже наполовину осуществить заветное желание, пишет Doctorpiter.ru.

После всех необходимых обследований специалисты предложили пожилому пациенту инъекционную терапию. Она заключается в том, чтобы ввести препарат, снимающий боль, прямо в сустав. По словам врачей, это один из эффективных методов лечения артроза.

В итоге необходимая манипуляция была проведена. Николай Федорович почувствовал эффект практически сразу же. Боль в колене стала отступать. А после консервативной терапии ветеран ВОВ закрепил успех — он прошелся примерно 15 метров без остановок.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян показала, как справляется с отчаяньем. Она показала видео, записанное ветераном ВОВ. В нем пожилой мужчина признался журналистке в любви.