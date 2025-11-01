Есть шанс: егерь объяснил, как Усольцевы могли выжить в красноярской тайге

Алтайский егерь Сергей Усик предположил, что пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может быть жива, если спряталась в избушке браконьера.

Как пояснил Усик, есть шанс, что Усольцевы живы.

«Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — рассказал егерь aif.ru.

Однако он не исключил и криминальных версий исчезновения семьи, но их должны проверить следователи, убежден Сергей.

Осенью 2025 года стало известно об исчезновении семьи Усольцевых. Супруги отправились в поход с пятилетней дочерью в Красноярском крае и пропали. Их поиски до сих пор не принесли никаких результатов. В Сети выдвигаются различные версии о судьбе семьи, и даже поговаривают про их побег из страны.

Ранее спасатель Киселев рассказал, что на поиски семьи Усольцевых уже потрачено не менее миллиона рублей.