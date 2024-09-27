«Есть друг, который попал в затруднительное положение»: французский миллиардер Ксавье Ньель помог Павлу Дурову

Основатель Telegram Павел Дуров по-прежнему находится во Франции, где в отношении его было инициировано расследование. От контактов с российской стороной бизнесмен отказался, а вот помощью местных влиятельных людей пренебрегать не стал.

Так, на связь с Дуровым вышел французский миллиардер Ксавье Ньель. Он рассказал в эфире радиостанции RMC, что помог основателю мессенджера. По словам предпринимателя, Павел не перешел для него черту, чтобы считаться преступником.

«Я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут», — заявил миллиардер.

Что конкретно Ньель сделал для Дурова, не известно. По данным издания Monde, француз предоставил Павлу «тайные апартаменты».

Ранее сообщалось, что Дуров поселился в отеле Парижа, где номер стоит 900 тысяч в сутки. Об этом рассказала девушка, с которой путешествует миллиардер.