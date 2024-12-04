«Если чем-то обидели, мы просим извинения»: Рамзан Кадыров признался, что любит подшучивать над Илоном Маском

Американский миллиардер Илон Маск не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электроавтомобиль Tesla Cybertrack. Слова руководителя региона оказались шуткой.

Кадыров признался в беседе с RT, что Маск не дарил ему машину. По словам Рамзана Ахматовича, это была обычная шутка. Главе российского региона нравится время от времени подшучивать над миллиардером в социальных сетях.

«Машину он мне не подарил. Не моя была. Я эту шутку придумал просто… Если Илона Маска мы обидели чем-то, мы просим извинения», — передает слова Кадырова Telegram-канал RT на русском.

Что касается применения Tesla Cybertrack в зоне СВО, то Кадыров заявил, что она непригодна. Наши «Патриоты», по словам главы Чечни, показывают себя намного лучше.

Ранее суд американского штата Делавэр вновь решил заблокировать выплату Илону Маску. Бизнесмену полагалась премия в размере 56 млрд долларов.