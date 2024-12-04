Суд запретил выплачивать Илону Маску многомиллиардную премию от Tesla

Суд американского штата Делавэр вновь решил заблокировать выплату Илону Маску многомиллиардного вознаграждения за работу в качестве гендиректора Tesla. Об этом пишет издание Associated Press.

Уточняется, что акционеры компании одобрили подобное вознаграждение для бизнесмена в июне текущего года. Однако суд счел сумму выплаты «непостижимо высокой» и подчеркнул, что она нарушает законы страны.

Примечательно, что в январе суд уже приостанавливал выплату, которая тогда составляла 56 млрд долларов. С тех пор, на фоне роста цен акций Tesla, размер премии увеличился до 101 млрд долларов.

Судья Кэталин Маккормик аргументировала свое решение тем, что хотя акционеры одобрили выплату, это не означает, что она была в их интересах.

«Несомненно, существовал ряд разумных сумм, которые совет директоров мог бы решить выплатить Маску», — поделилась судья.

Компания Tesla уже сообщила, что обжалует решение суда, отметив, что если оно останется в силе, это будет означать, что делами компании будут управлять судьи и адвокаты истцов, а не ее акционеры.

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