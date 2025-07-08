«Еще пару ребер поломанных из-за нее»: директор «Тайгана» рассказал о действиях помощницы, которая отпугивала льва

Директор парка «Тайган» Олег Зубков выписался из больницы и дал первую пресс-коференцию. В ходе общения с журналистами он рассказал о поломанных ребрах из-за действий помощницы, которая пыталась отпугнуть льва. Фрагмент интервью публикует Telegram-канал Сапа.

Зубков отдельно поблагодарил помощницу Татьяну Алексагину: он отметил, что в сложной ситуации коллега думала не о себе, а как изменить ситуацию.

«Татьяна Викторовна могла испугаться за собственную жизнь, могла растеряться как женщина, потому что разъяренный лев таскает меня за шею, кровь, крики людей наверху. Инстинкт самосохранения мог сыграть. Но Татьяна Викторовна настолько преданный моему делу человек, что она не думала в этот момент о себе, она думала, как может изменить эту ситуацию. Она ездила машиной, в том числе и по мне, пытаясь отогнать льва. У меня еще пару ребер поломанных из-за нее, ссадины на ногах. Она использовала, что могла», - поделился Зубков.

Директор «Тайгана» признался, что пошел бы ко львам уже сейчас, «но голова плохо двигается». Он отправится к хищникам, как только шея будет двигаться лучше.

«Мы встретимся с вожаком, обязательно поговорим, обсудим ситуацию», - высказался Зубков.

Он также рассказал, что не все помнит из той ситуации, когда напал хищник. Из воспоминаний остались схватка, лев и машина, которая проезжала по нему, знаки, которые давал Татьяне Викторовне.

Ранее сообщалось, что после выписки Зубков навестил орангутана, отравленного вейпом.