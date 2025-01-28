Ему лучше известно, когда посылать ребенка: священник заявил о недоверии людей Богу из-за контрацептивов

Настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской Кирилл Иванов выразил мнение насчет использования прихожанами контрацептивов. По словам священника, в этом выражается недоверие людей богу.

Иванов выразил свою позицию во время прямого эфира. Кусок видео из нее опубликовал Telegram-канал Осторожно, новости. Настоятелю храма был адресован вопрос на тему контрацепции: является ли это грехом, когда супруги не могут потянуть ребенка.

Священник ответил, что контрацепция — это, по сути, своеобразное обращение к Богу. Таким образом человек выражает свое недоверие к творцу всего сущего. По словам Иванова, на самом деле создателю лучше известно, когда посылать детей той или иной паре.

«Вы должны понимать, что контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: “Мы тебе не доверяем”. То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребенка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребенка, не зная, что вы в таких стесненных обстоятельствах находитесь. Очевидно, что-либо вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребёнка или посылать», — заявил служитель церкви.

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