Бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в получении 3 млн рублей госпособия за поддельное ранение. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

Источник пишет, что Пашаев мог специально объявить себя раненым, чтобы наживиться за счет пособия.

Правоохранители допросили несколько человек. Они запросили дело по бойцу-медику, который мог «нарисовать» Пашаеву справку.

Сейчас выясняются подробности произошедшего с экс-адвокатом в апреле. В июле он заявлял, что выжил после прилета дрона ВСУ. Пашаев тоже пытался получить выплаты. Однако ему отказали. Вскоре бывший адвокат появился в Москве – подозрительно целым, пишет Mash.

Напомним, Пашаев был арестован на два месяца. Он находится в СИЗО. Известно, что экс-адвокат заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО, служил танкистом, однако сослуживцы утверждают, что ни разу не видели его на технике в бою.