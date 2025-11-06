Экс-жена Тимура Иванова продала машину Chevrolet, которую требуют конфисковать

Стало известно о проданной машине Chevrolet по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Автомобиль числился на бывшей жене чиновника Светлане Захаровой.

О продаже авто узнало РИА Новости.

Речь идет о машине Chevrolet Suburban 2015 года выпуска. Автомобиль продали в 2024 году, однако собственник не зарегистрировал авто.

Генпрокуратура просит конфисковать автомобиль. Нового владельца не стали привлекать к участию в деле из-за того, что не было представлено надлежащих документов.

Захарова также выступает ответчиком по иску, как и Иванов, его отец, гражданская жена, водитель и другие. В ходе расследования уголовного дела о получении взяток в отношении экс-замминистра появились сведения о незаконных приобретениях. Самого чиновника приговорили к 13 годам колонии.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился, что Иванов попросился на СВО. Он назвал экс-замминистра вором и заявил, что не представляет, как тот встретится лицом к лицу с воинами.