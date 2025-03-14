Экс-жена Дональда Трампа вступила в отношения с гольфистом Тайгером Вудсом

Американский темнокожий гольфист Тайгер Вудс начал отношения с бывшей женой Дональда Трампа — младшего Ванессой. Такую версию приводит Radar Online.

Поводом для слухов стала совместная прогулка спортсмена с экс-невестки президента США во Флориде.

Как отмечают источники портала, 49-летний Вудс уже много лет близок с Дональдом Трампом и его семьей — но теперь он и 47-летняя Ванесса «тайно встречаются».

Более того — все пятеро детей Ванессы и Дональда-младшего знают, что их мать и Вудс — «пара», и говорят, что они «тайно встречаются» уже несколько месяцев.

При этом Вудс и Ванесса, как отмечается, не живут вместе, но видятся несколько раз в неделю, ужинают и прогуливаются.

Ранее мы писали о том, что за полтора месяца Дональд Трамп потратил на гольф 18 млн долларов налогоплательщиков.