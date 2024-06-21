Экс-советник офиса президента Украины Арестович* отреагировал на сообщения о романе с Собчак

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал сообщения, что у него роман с журналисткой Ксенией Собчак. Он заявил, что их не связывают романтические отношения.

В интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» телеведущая подняла тему «тайных отношений» с Арестовичем*. Она отметила, что один украинский журналист их свел, а она даже была не в курсе, что встречается с кем-то, кроме мужа.

«Ваш коллега тут заявил, что мы с вами пара. Что вы об этом думаете, Алексей? И заодно приятно познакомиться», - заявила Ксения.

Арестович* отметил, что коллега, который распространил слух о романе, уже давно пишет о нем, и в последнее время ни одна новость не обходится без его фамилии в заголовке.

Напомним, что Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Она сошлась с ним после развода с актером Максимом Виторганом, от которого у нее есть сын.

Ранее Алексей Арестович* объяснил Собчак, почему Киев отказывается от диалога с Москвой.

*(Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)