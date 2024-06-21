Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пообщался с российской журналисткой Ксенией Собчак и рассказал ей, почему Киев отказывается от диалога с Москвой.

По словам украинского политика, киевская власть не может решить проблему национальной идентичности в стране, что провоцирует внутренние проблемы.

«В отличие от России, украинские власти не могут своему народу показать национальный путь, по которому движется страна», - заявил Арестович* в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Он выразил уверенность, что население все меньше доверяет президенту Владимиру Зеленскому, так как ни ему, ни экс-главе государства Петру Порошенко не хватило сил вернуть «Украину к ее исторической сути».

По мнению Арестовича*, необходимо провести аудит среди населения страны и решить проблемы экономики и национальной идеологии. Именно все это, по словам политика, и мешает Киеву инициировать переговоры с Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в общей сложности месяц прожил на Украине, когда занимал должности вице-президента и сенатора. Он заверил, что стал свидетелем значительной коррупции.

*Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга