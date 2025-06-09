Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала свой новый имидж с афрокосами

Экс-прокурор Крыма, а ныне советник генпрокурора России Наталья Поклонская удивила всех своим новым образом. На фотографиях, сделанных в одном из московских культурных клубов, бывший депутат Госдумы предстала со светлыми афрокосами, в черной майке и юбке с пальмами.

Подпись под постом в личном Telegram-канале Поклонской гласит, что в таком наряде и с необычной для нее прической она посетила концерт любимого музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля «Ann'Sannat». Выступление было приурочено ко дню рождения самого артиста.

«Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира», — подписала фото бывший крымский прокурор.

Впрочем, она уже не в первый раз удивляет россиян своими интересными образами. Ранее экс-депутат также поделилась фотографиями, где ее можно увидеть в платье-вышиванке. Тот пост она посвятила Александру Пушкину, сопроводив его одним из четверостиший поэта.

Кроме того, советник генпрокурора России увлеклась языческими праздниками, причем не только славянскими. Так, 31 октября Поклонская поздравила сограждан с Самайном, праздником уборки урожая у древних культов.

Ранее «Страсти» писали о том, как Наталья Поклонская удивила интернет-пользователей татуировкой у себя на плече.