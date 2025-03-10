Экс-глава ГМИИ им. Пушкина заявила, что ее не интересует причина увольнения

Бывший директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что ей не интересны причины, по которым она была уволена с должности. По словам музейного работника, руководители крупных художественных институций могут быть сняты с постов буквально за один день.

«Уволить сотрудника из музея, если он не хочет уходить, очень сложно. Уволить директора музея можно одним днем. В контракте любого руководителя прописано право разрыва трудового договора по воле учредителя. Мне ничего не объяснили. Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала. Мне это неинтересно.», — рассказала она в беседе с Москвич Mag.

При этом Лихачева отметила, что благодарна Минкульту за предоставленную ей возможность поработать на посту директора. Она считает, что решение о ее назначении было для главы ведомства непростым.

Ранее мы писали о том, что Лихачева прокомментировала скандал с винным вечером в музее.