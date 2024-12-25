«Бред какой-то»: глава ГМИИ им. Пушкина прокомментировала скандал с винным вечером в музее

В Пушкинском музее немало удивились тому факту, что внутренние мероприятия сотрудников привлекают внимание СМИ и общественности. Об этом заявила директор культурной институции Елизавета Лихачева.

«Я не совсем понимаю претензии. Это бред какой-то. „Вечер друзей“ музея изначально предполагает междусобойчик. Это люди, которые музею были полезны в течение года. Больше нечего об этом сказать», — приводит ее слова «Абзац».

Напомним, корпоратив сотрудников и партнеров музея, вызвавший бурное обсуждение в социальных сетях, состоялся 23 декабря в главном здании учреждения. Один из гостей мероприятия, стилист Влад Лисовец, выложил видео, на котором видно, что присутствующие на вечеринке пьют алкогольные напитки; Лисовец при этом сообщил, что в залах ГМИИ «пахнет винишком». Публикация привела в исступление пользователей Сети, которые обвинили руководство музея в организации «пира во время чумы».

Ранее мы писали о том, что в Москве руководитель на корпоративе увел сотрудницу в кабинет и изнасиловал.