Экс-глава Федеральной налоговой службы России Анатолий Сердюков погряз в долгах

У компании, которой владеет бывший глава Федеральной налоговой службы России и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, нашли долг в размере 12 млн рублей. Проблемы с налогами обнаружили и у его родственников. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, за Сердюковым числится фирма, занимающаяся арендой и управлением недвижимостью. Офисы есть как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Изначально владелицей компании была бывшая жена Анатолия Юлия Похлебенина, но в 2021 году все акции перешли к экс-министру обороны.

Как сообщает mk.ru, сейчас бизнес погряз в долгах. В середине мая фирма должна была налоговой службе 12 миллионов 192 тысячи 853 рубля. Пока деньги не были выплачены.

Также, по информации СМИ, долг перед ФНС «висит» и на компании, которой владеет племянница Сердюкова. Она обязана отдать налоговой 200 тысяч 371 рубль. Примечательно, что фирму родственница экс-министра получила в подарок от его бывшей жены.

Ранее стало известно, что блогерша Настя Ивлеева задолжала ФНС более 1,35 млн рублей.