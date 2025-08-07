Екатерина Мизулина попросила МВД проверить подростка после шутки про блокадников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с просьбой проверить подростка, пошутившего про жителей блокадного Ленинграда. Поводом стало видео, на котором он выразил удивление, что люди три года прожили в осажденном городе «без бабл-ти» (напиток, состоящий из чая, смешанного с молоком, фруктовыми сиропами и жевательными шариками тапиоки – прим.).

Мизулина написала в своем Telegram-канале: «Очередное дно. Какой-то блогер из тиктока в видео кощунственно заявляет, что жители блокадного Ленинграда "прожили без бабл-ти". Обратились в МВД с просьбой провести проверку».

Глава Лиги безопасного интернета напомнила, что блокада Ленинграда длилась 872 дня и за это время от голода, болезней и бомбежек погибли около 1,5 млн жителей.

«Подобные «шутки» недопустимы - это осквернение памяти тех людей, кто погиб от бесчеловечной жестокости нацистов», - написала Мизулина.

Ранее актриса Яна Поплавская уличила главу Лиги безопасного интернета в плагиате. Она дала понять, что блогер копирует тексты, а в подтверждение показала похожие посты со своей страницы и из аккаунта общественного деятеля. Поплавская предложила Мизулиной синхронно публиковать некоторые посты, например, о недопустимости возвращения в Россию актрисы Чулпан Хаматовой, ведущего Ивана Урганта и других.