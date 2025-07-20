«Действовать против предателей»: Яна Поплавская публично обвинила Екатерину Мизулину в плагиате

Яна Поплавская публично уличила Екатерину Мизулину в плагиате. В своем Telegram-канале актриса заявила, что глава Лиги безопасного интернета копирует ее посты в соцсети, и предложила ей вместе «действовать против врагов и предателей, за Россию и за народ».

Яна Поплавская опубликовала один из своих постов, сопроводив его аналогичной публикацией со страницы Екатерины Мизулиной. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» дала понять, что блогер будто занимается плагиатом, копируя ее тексты. Артистка предложила члену Общественной палаты РФ «синхронно публиковать» с ней посты в поддержку страны и против «предателей».

«Пишем прям как родные души, как один человек, даже можно было бы подумать, что Екатерина занимается плагиатом. Нет, мне приятно, конечно. Но хочу попросить Екатерину синхронно со мной публиковать и другие посты — например, о недопустимости возвращения предателей, как Гудков, Хаматова, Ургант и прочих. <…> Самые интересные посты, Екатерина, я даже могу присылать Вам лично», — высказалась Яна Поплавская.

Обращаясь к Екатерине Мизулиной, актриса заключила: «Будем как один человек — писать и стоять спина к спине: действовать против врагов и предателей, за Россию и за народ».

Ранее сообщалось о том, что Екатерину Мизулину могут проверить на вымогательство из-за заявления бывшей жены рэпера Паши Техника.