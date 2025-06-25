Его ученики домогаются девушек на улицах: бывший наставник Насти Рыбки Алекс Лесли организовал похабный тренинг

В Москве бывший наставник эскорт-работницы Насти Рыбки Алекс Лесли организовал курсы по «соблазнению». Его ученики в открытую пристают к женщинам на улицах, передает Telegram-канал Readovka.

По информации журналистов, жалобы поступили от нескольких девушек из разных уголков столицы РФ. Участники похабного тренинга Лесли домогались москвичек и пытались склонить их к близости.

Также Лесли учить своих клиентов, как избежать ответственности за подобное поведение. Он предлагает мужчинам вести себя спокойно, когда дело доходит до разбирательства, и придерживаться мысли, что все женщины общие.

Несмотря на скандал вокруг этого тренинга, бывший наставник Рыбки даже предложил свои услуги депутату Госдумы РФ Виталию Милонову. Народный избранник отреагировал на заявление коуча и назвал его поведение неадекватным.

Ранее сообщалось, что бывшая ученица Лесли Настя Рыбка занялась продвижением бизнесмена Умара Джабраилова. Девушка призналась в соцсетях, что всегда мечтала найти такого богатого мужчину.