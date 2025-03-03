«Где найти такого же богатого мужа?»: Настя Рыбка появилась в соцсетях Умара Джабраилова

Настя Рыбка занялась продвижением бизнесмена Умара Джабраилова. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель и эскорт-работница Настя Рыбка снялась в рекламном ролике в соцсетях бизнесмена Умара Джабраилова. Меценат и бывший владелец множества компаний теперь пытается заработать на «закрытом чате миллионеров», в который зазывают разные знаменитости.

Так, в ролике Рыбка заявляет, что всегда мечтала найти такого же богатого мужчину, как Джабраилов.

«Умар впечатляет. И, конечно же, мне было очень интересно, где найти такого же богатого мужа, как Умар Джабраилов. К сожалению, он мне не ответил на этот вопрос. Возможность находиться в его комьюнити поможет амбициозным девушкам», — объясняет она.

В комментариях подписчики не разделяют восторга Рыбки: «Считаю репутационной потерей звать подобных спикеров», «Неудачный пиар».

Ранее мы писали о том, что экс-любовник Ксении Собчак Умар Джабраилов продал особняк за 1,2 млрд рублей.