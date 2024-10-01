«Ее целью было помочь стране»: беременной студентке отказали в службе по контракту в зоне СВО

В Новосибирске 18-летняя девушка решила заключить контракт на службу в зоне спецоперации. Однако военкомат отказал россиянке, которая хотела помочь своей стране, передает sib.fm.

По словам студентки, она решила пойти на СВО и обратилась в военкомат. Там ей продиктовали список необходимых документов, и отправили ее их собирать. Но попасть на фронт у девушки все равно не получилось.

Все дело в том, что на медкомиссии россиянка узнала о беременности. У девушки шла вторая неделя. На фронт она хотела попасть не из-за денег, а ради того, чтобы помогать стране в сложное время.

«Я бы могла помогать медикам в зоне СВО. Меня это не пугает», — заявила сибирячка.

Ранее жительница Москвы поехала на СВО, чтобы отомстить за мужа и найти его тело. Он был командиром штурмового отряда.