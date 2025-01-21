Единственный внук Джона и Жаклин Кеннеди угодил в скандал из-за «горячего» поста о своей бабушке

Единственный внук Джона и Жаклин Кеннеди Джек Шлоссберг попал в скандал после поста в социальной сети. Обозреватель Vogue сделал публикацию о привлекательности своей бабушки.

На своей странице Джек решил сравнить Жаклин и жену нового вице-президента Уша Вэнс. Он пытался выяснить, кто из них горячее.

«Правда или ложь: Уша Вэнс горячее, чем Джеки О», - написал Шлоссберг. После смерти Кеннеди Жаклин вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса и получила прозвище Джеки О.

Однако юмор мужчины поняли немногие. Пользователи осудили Джека, посчитав, что неправильно внуку обсуждать внешность бабушки ради лайков в соцсетях.

«Думаю, что большинство людей не составляют рейтинги привлекательности с участием своих бабушек», «С тобой что-то не так», - недоумевают люди.

К слову, пост внук убитого американского президента опубликовал во время инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января в Вашингтоне.

Ранее Илон Маск впервые появился на публике с матерью его троих детей. Они были замечены на инаугурации Трампа.