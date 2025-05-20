Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 10 млн рублей

На аукционе RAF в Санкт-Петербурге продали единственную картину рэпера Паши Техника. Покупатель приобрел работу музыканта за 10 млн рублей.

Единственную картину рэпера под названием «Легенда» купил Дмитрий Князев. Он отдал за произведение искусства 126,5 тыс. долларов или около 10 млн рублей, следует из аккаунта организаторов выставки в социальных сетях.

Паша Техник написал картину в соавторстве с художником Игорем Исполиным. Изначально рэпер планировать сделать частью серии работ, но осуществить задуманное ему не удалось.

До этого «Легенда» хранилась в частной коллекции Исполина и выставлялась в качестве моноэкспозиции.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности. На похоронах артиста 11 апреля в Москве происходил настоящий ажиотаж: проститься с ним пришли несколько тысяч поклонников. Некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицу, а кто-то был задержан правоохранителями.

Напомним, на могиле рэп-исполнителя установят памятник, эскиз которого уже утвержден. Стоимость постамента составит 4 млн рублей.