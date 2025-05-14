На могиле Паши Техника установят памятник за 4 миллиона

На 40-й день после смерти Паши Техника на его могилу на Николо-Архангельское кладбище приехали бывшая жена Ева Карицкая и сын художника Никаса Сафронова Лука. Мужчина привез цветы.

Ева почтила память экс-мужа и рассказала: «Лука привез цветы. Батюшка помолился за Павла».

Карицкая отметила, что Лука помогает ей, и выразила благодарность Сафронову, который оплачивал лечение, затем похороны.

Ева сообщила, что через год на могиле установят памятник. Эскиз уже утвержден, цена известна.

«Все выбрали, утвердили. За 4 миллиона. В стиле Павла, с его скульптурой», - раскрыла подробности Карицкая. Ее слова приводит StarHit.

Техник умер 5 апреля в Таиланде. Его тело доставили в Москву, похоронили рядом с певицей Жанной Фриске. Как рассказывал Лука, место стоило дорого.