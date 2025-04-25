Единственная надпись на плите для могилы Папы Римского оказалась неразборчивой

Единственная надпись на мраморной плите для могилы Папы Римского оказалась неразборчивой. Рассматривается возможность сделать ее более заметной.

Об этом сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что Папа Римский желал видеть надпись «Franciscus». Но судя по публикуемым итальянским агентством Ansa фото, ее нельзя прочитать.

Издание пишет о возможном проведении дополнительных работ, которые помогут сделать надпись разборчивой. Решение должны принять в ближайшие часы.

Мраморную плиту сделали из миоценового известняка, который добывается в карьере Армад ель Аквила. Этот материал используют много веков, а мосты, сделанные в римские времена, до сих пор пригодны.

Папу Римского похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре. Идет обустройство гробницы. В 2022 году понтифик указал именно это место упокоения в завещании.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Сообщалось, что в связи со смертью подаренный ему в 2013 году при избрании перстень должны уничтожить.