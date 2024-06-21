Состояние журналиста Отара Кушанашвили стабилизировалось после операции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На днях Отар Кушанашвили попал в больницу — журналист обратился к медикам сам, он жаловался на сильные боли в области живота. В итоге врачи обнаружили у него опухоль, которую пришлось вырезать. Результаты биопсии придут на следующей неделе, сообщила журналистам сестра Отара.

После операции состояние Кушанашвили стабильное, однако о выписке говорить пока рано — врачам предстоит проверить журналиста на сопутствующие заболевания.

Напомним, в ноябре 2023 года Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Спустя некоторое время после этого он вышел на связь и заявил, что продолжит лечение из дома.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили жаловался на дрожащий голос, записывая последнее YouTube-шоу.