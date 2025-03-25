Джуд Лоу появился на съемках фильма в образе президента РФ Владимира Путина

Актер Джуд Лоу приступил к съемкам фильма «Кремлевский волшебник». В Сети распространились первые кадры, на которых звезда предстал в образе президента России Владимира Путина. Фото публикует Telegram-канал «Только никому».

О том, что Джуд сыграет российского лидера, стало известно еще в начале января. Кинокартина режиссера Оливье Ассайаса основана на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Актер признавался, что начал подготовку к роли задолго до съемок. И вот в конце марта появились первые снимки Лоу в гриме.

В Сети пользователи отметили, что актер и команда фильма проделали хорошую работу над образом. Джуд Лоу оказался издалека очень похож на Владимира Владимировича.

К слову, сюжет фильма разворачивается в 90-е годы. Съемки проходят в Риге. Однако остальные детали пока держатся в секрете.

Ранее Джуд Лоу появился на церемонии получения звезды на Аллее славы.