Джуд Лоу впервые за долгое время появился на публике с женой и детьми

Известный британский актер Джуд Лоу впервые за долгое время появился на публике с супругой Филиппой Коэн и детьми. Об этом сообщает BBC.

Накануне артист получил собственную звезду на голливудской «Аллее славы». Его жена и дети — 23-летняя Айрис и 27-летний Рафферти — составили ему компанию на торжественной церемонии.

Для выхода в свет 51-летний Лоу выбрал классическую пару из темных брюк и светлого пиджака, а Коэн предпочла черное платье-водолазку и блейзер.

В своей благодарственной речи актер выразил благодарность близким за поддержку, подчеркнув, что они разделяют его любовь к кино.

Напомним, у Джуда Лоу семеро детей: Рафферти, Айрис и 21-летняя Руби от бывшей супруги Сэди Фрост. От модели Саманты Берк у актера 13-летняя София, восьмилетняя дочь Ада — от певицы Кэтрин Хардинг и двое детей от Филиппы, его нынешней избранницы, которая младше артиста на 13 лет.

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