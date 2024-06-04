Президент США Джо Байден заявил в интервью журналу Time, что в общей сложности месяц прожил на Украине, когда занимал должности вице-президента и сенатора. Он заверил, что стал свидетелем значительной коррупции.

«Я провёл месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была существенная коррупция», — заявил американский лидер.

Он также признал, что счел это обстоятельство сложным.

Кроме того, Байден выразил уверенность, что в случае поражения Украины, Польша и другие страны, расположенные вдоль границы с Россией от «Балкан до Белоруссии», будут приспосабливаться сами.

Джо Байден был американским сенатором в период с 1973-2009 годы. Пост вице-президента он занимал с 2009 по 2017 год.

Ранее также сообщалось, что в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня пройдет так называемый мирный саммит по Украине. На него приглашены представители разных стран за исключением России. Однако гостей может оказаться в разы меньше из-за действий киевского режима, возглавляемого Владимиром Зеленским.