Двоюродный брат Ахмата Кадырова рассказал Владимиру Путину чеченскую поговорку и объяснил ее смысл

Двоюродный брат первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, глава совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров рассказал президенту России Владимиру Путину чеченскую поговорку и объяснил ее смысл. В ответ глава государства поблагодарил старейшину рода Кадыровых и назвал его слова мудрыми.

Подробности приводит ТАСС.

Хож-Ахмед Кадыров и Путин встретились у захоронения Ахмата Кадырова. Президент возложил цветы к могиле и почтил память первого президента Чечни.

«Есть у чеченцев такая поговорка: "Один ведет войско и побеждает, другой ведет войско - и войско погибает". В чем здесь скрытый смысл? Когда у руля находится верный своему народу и своим идеалам военачальник, это войско побеждает. Когда у руля находится паникер, сколько бы у него не было силы, они погибают», - рассказал Хож-Ахмед Кадыров.

Он назвал Путина опорой всей страны и поблагодарил за труд. Президент на это ответил: «Спасибо вам большое за эти добрые, очень мудрые слова. Спасибо, честное слово, от всего сердца».

Глава России заявил, что пока у нас есть такие мудрые люди, страна стоит твердо.

Путин впервые за 13 лет посещает Чечню. Президент прибыл в аэропорт Грозного на вертолете.

Ранее сообщалось, что Путин встретил во «Внуково» вернувшихся после обмена россиян. Он пообещал, что эти люди будут представлены к награде.