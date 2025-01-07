Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Джо Байденом

Двое заключенных, приговоренных в США к смертной казни, отказались от помилования, которое предложил президент Джо Байден. Об этом сообщает NBC News.

В декабре минувшего года Джо Байден принял решение об изменении меры наказания для 37 из 40 осужденных к смертной казни на федеральном уровне. Американский лидер заменил ее пожизненным тюремным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

«Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом, <...> заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — передает источник.

Ими оказались Шеннон Агофски и Лен Дэвис, которые отбывают наказание в штате Индиана. Заключенные утверждают, что подписание подобных документов может помешать им в дальнейшем обжаловать свои приговоры. Уточняется, что оба приговоренных к смертной казни отказываются признавать вину в совершении преступлений, за которые были осуждены.

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