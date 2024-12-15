«И кто же из нас сумасшедший?»: Катя Лель обратилась к подписчикам на фоне вторжения инопланетян

Певица Катя Лель в очередной раз высказалась на тему существования инопланетян. Она написала в социальных сетях пост и опубликовала видео, в котором рассказывается о присутствии пришельцев на Земле.

Исполнительница начала обращение к подписчикам с вопроса. Лель спросила у пользователей, действительно ли они считают ее сумасшедшей после того, как появились очередные подтверждения существования НЛО.

В качестве доказательства она привела видеоролик. В нем диктор рассказывает, что неопознанные летальные объекты были зафиксированы в разных частях света, а вторжение на Землю началось с США, как в фильмах.

«И кто же из нас сумасшедший, друзья? Сегодня это просто невежественно делать вид, что ничего не существует, кроме нас. Осознанности и принятия», — написала знаменитость.

Ранее Катя Лель рассказала, что улетела из России на отдых в Дубай. Она поделилась съемками в социальных сетях.