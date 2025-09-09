«Дружище, заканчивай ловить хайп»: Бородин обратился к депутату Даванкову после его инициативы

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к депутату Владиславу Даванкову, который предложил лишить рядовых граждан возможности направлять жалобы на действия знаменитостей в госорганы. Политик попросил парламентария прекратить «ловить хайп» подобными инициативами.

Идею Даванкова Бородин прокомментировал в своем Telegram-канале.

Глава ФПБК считает, что данная идея противоречит статье Конституции и приведет «к неравенству и произволу».

«Право на обращение должно быть единым и равным для всех, независимо от статуса и профессии. Критерием должна быть не личность того, кто жалуется, а законность и обоснованность его претензий», - рассуждает Бородин.

Он уверен, что если идею Даванкова реализовать, то инициировать проверки сможет только узкий круг лиц. Это будет означать, что в случае покровительства публичные фигуры смогут «без последствий нарушать законодательство».

«Владислав, дружище, заканчивай ловить хайп», - обратился Бородин к депутату.

Ранее он предложил отменить группу «Воровайки». Бородин пообещал лично приложить усилия для ее проверки.