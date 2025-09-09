В России предложили запретить группу «Воровайки»: вот в чем причина

Творчество эпатажной группы «Воровайки» стало пользоваться популярностью среди молодежи, которая делает под их музыку ролики в соцсетях. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что творчество коллектива нужно запретить в России.

По мнению Бородина, «Вороваек» можно отменить только из-за одной композиции «Хоп, мусорок». Он добавил, что во время СВО артисты должны петь патриотические, а не вызывающие песни.

«Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет. Подобные песни про силовиков недопустимы. Я лично приложу усилия для их проверки», — заявил руководитель ФПБК в разговоре с Абзацем.

Группа существует на российской сцене с 1999 года. Отличительной чертой творчества звезд является смесь шансона и рэпа.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить в России творчество певицы Бьянки. Политик назвал слишком эпатажным творчество исполнительницы.