Другим выплатили деньги на следующий день: дети погибшей в «Крокусе» женщины до сих пор не получили компенсацию

Дети из Волгодонска, чья мать погибла во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл», до сих пор не могут получить компенсацию от властей. Их бабушке заявили, что денег нет, передает Regnum.

Пенсионерка рассказала журналистам, что детям другой ее погибшей дочери в Московской области стали выплачивать пособия без задержек. Но в Ростовской области на запросы приходят лишь отписки.

«А в Ростовской области такого постановления, как в Подмосковье, нет, оно не работает. Я считаю, что это неправильно. Две дочери погибли, четверо внуков осталось. Двоим внукам платят, двоим не платят. И я добиваюсь для тех внуков, которым не дают этих выплат, но меня все футболят», — рассказала женщина.

В одном из последних ответов власти региона указали, что не в состоянии назначить детям пенсии. Все дело якобы в том, что у области нет на это денег.

Ранее сообщалось, что предварительное следствие по делу о «Крокусе» завершили спустя 11 месяцев. Всего было опрошено более 1700 человек.