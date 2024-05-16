«Дрон приволок!»: участник шоу «Поле чудес» сделал Якубовичу необычный подарок и ушел на СВО

Боец Руфет Рустамов подарил Леониду Якубовичу дрон ВСУ на шоу «Поле чудес» и отправился в зону СВО. После выпуска программы мужчина обрел популярность в соцсетях. Об этом сообщает ИА Регнум.

«Дрон приволок!» – заявил в эфире Леонид Аркадьевич.

Оказалось, что 31-летний житель Новочеркасска всегда мечтал побывать в студии шоу «Поле чудес». Его мечта сбылась, он стал участником выпуска, который посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он не стал приходить с пустыми руками, а подготовил необычный подарок.

«Сразу после программы я поехал на передовую, в зону СВО. Начальство меня отправляло только на съёмки в Москву и обратно — Родину защищать. Я служу в войсках РЭБ. Мы с товарищами поймали вражеский беспилотник, и привезли на «Поле чудес», — поделился мужчина.

Военные заранее обезвредили беспилотник, чтобы привезти на программу. По требованиям передачи, подобный «сувенир» не запрещался. Руфет признался, что из-за нехватки времени просто не смог пройтись по магазинам для поиска подарка.

«Решили с боевыми товарищами сделать необычный сувенир», — объяснил он.

В этот же день Руфет Рустамов вернулся в зону СВО. Он служит в 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии и занимается радиоэлектронной борьбой. За службу у него есть награда – Георгиевский крест.

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