Дрон-камикадзе сбили за пять минут до приезда губернатора в село

В Белгородской области за пять минут до приезда губернатора Вячеслава Гладкова сбили дрон-камикадзе. Об этом сообщает ИА Регнум, ссылаясь на свой источник.

Гладков приехал в приграничную область, чтобы пообщаться с жителями. Все время, пока он был там, слышались раскаты взрывов, а локатор сигнализировал о приближении воздушной цели.

Военные, которые были с губернатором, сбили дрон-камикадзе и показали мужчине его обломки. Гладков также побывал на «Солдатском привале», где проходит волонтерская помощь и сбор необходимого для солдат, которые находятся в зоне СВО. Мужчина увидел последствия недавнего «прилёта» по зданию организации.

Вячеслав Гладков рассказал, что сразу несколько населённых пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Зозули были выбиты окна в двух частных домах, а еще один дрон взорвался около жилого дома. Последствий удалось избежать.

Еще один дрон упал на выезде из села Грузское – повреждения получила ассенизаторская машина. Другой дрон сдетонировал в центре села, а его осколки задели легковую машину.

Ранее мы писали о том, что участник шоу «Поле чудес» сделал Якубовичу необычный подарок и ушел на СВО. Боец Руфет Рустамов подарил телеведущему дрон ВСУ и объяснил выбор.