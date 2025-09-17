Взял ребенка с собой, чтобы у пограничников не возникло сомнений: футболист Рудько не смог сбежать с Украины

Попытка бегства с Украины обернулась провалом для бывшего голкипера киевского «Динамо» и молодежной сборной по футболу Артура Рудько. Его вместе с другими участниками операции задержали пограничники, передает РИА Новости со ссылкой на госорганы.

Рудько собирался покинуть страну в составе группы. Каждый участник побега должен был заплатить 8 тысяч долларов в случае успеха. Расчет планировалось провести в криптовалюте.

Вместе с беглецами был чужой ребенок — его взяли, чтобы у пограничников не возникло никаких сомнений. После задержания группы его передали матери. В отношении взрослых правоохранители составили административные протоколы.

Ранее сообщалось, что на Украине готовятся мобилизовать женщин. В рядах ВСУ уже начали вводить должности по вопросам гендерного равенства.