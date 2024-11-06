Дерипаска предрек обрушение цен на нефть из-за победы Трампа

После победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа нужно ждать скорого обрушения нефтяных котировок. Об этом в лчином Telegram-канале сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен считает, что уже к маю 2025 года цена на нефть может дойти до 50 долларов за баррель. В то же время Дерипаска предположил, что одновременно мир наступит везде, а американские woke (люди, уделяющие особое внимание социальной справедливости) в эти времена позавидуют квадроберам.

«Времена для них пришли такие, что [они] будут еще завидовать квадроберам», — написал миллиардер.

Утром 6 ноября мировой эталон сырой нефти марки Brent подешевел до 74 долларов за баррель, а цена на нефть марки WTI упала ниже 71 доллара. По прогнозам RBC Capital Markets, в случае возвращения Трампа в Белый дом ограничения на российскую нефть могут быть смягчены, а против иранской — ужесточены.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным западных СМИ, Трамп уже набирает 277.

Ранее Илон Маск раскрыл планы после победы Дональда Трампа на выборах.