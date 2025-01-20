Четырехлетний сын Маска выбежал за ним на сцену на трампистском митинге

Американский предприниматель Илон Маск, ставший в последнее время близким соратником избранного президента США Дональда Трампа, вывел на сцену приуроченного к инаугурации республиканца митинга своего маленького сына. Об этом пишет таблоид The Sun.

Как видно на кадрах, также опубликованных газетой, Трамп, выступающий за трибуной, приглашает сказать свое слово и Маска. Бизнесмен выходит на сцену, а за ним вслед выбегает четырехлетний Икс Эш Эй-Твелв, его старший сын от певицы Граймс. Малыш начинает прыгать и кривляться — а Трамп и Маск подбадривают его.

«Извините, малыш Икс просто последовал за мной на сцену. Он очень ярый сторонник», — сказал Маск.

В своей речи предприниматель поклялся «сделать Америку сильной на века» и, конечно же, «сделать Америку снова великой».

Ранее мы писали о том, что Граймс раскрыла правду о разрыве с Илоном Маском.