ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2025, 15:33
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Четырехлетний сын Маска выбежал за ним на сцену на трампистском митинге

Илон Маск вывел на сцену четырехлетнего сына от Граймс на митинге Трампа.
Четырехлетний сын Маска выбежал за ним на сцену на трампистском митинге

© Alex Brandon/Associated Press/East News

Американский предприниматель Илон Маск, ставший в последнее время близким соратником избранного президента США Дональда Трампа, вывел на сцену приуроченного к инаугурации республиканца митинга своего маленького сына. Об этом пишет таблоид The Sun.

Как видно на кадрах, также опубликованных газетой, Трамп, выступающий за трибуной, приглашает сказать свое слово и Маска. Бизнесмен выходит на сцену, а за ним вслед выбегает четырехлетний Икс Эш Эй-Твелв, его старший сын от певицы Граймс. Малыш начинает прыгать и кривляться — а Трамп и Маск подбадривают его.

«Извините, малыш Икс просто последовал за мной на сцену. Он очень ярый сторонник», — сказал Маск.

В своей речи предприниматель поклялся «сделать Америку сильной на века» и, конечно же, «сделать Америку снова великой».

Ранее мы писали о том, что Граймс раскрыла правду о разрыве с Илоном Маском.