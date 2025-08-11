Дональд Трамп приказал спрятать портреты Обамы и Бушей от гостей Белого дома

Президент США Дональд Трамп приказал убрать портреты своих предшественников из парадной зоны Белого дома. Теперь изображения Барака Обамы, Джорджа Буша–старшего и Джорджа Буша–младшего находятся в закрытой части, куда есть доступ лишь у главы страны, его семьи и секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

По данным источника, портреты перенесли на вершину лестницы, которая ведет в частное крыло. Из-за того, что это закрытая часть президентской резиденции, посетители Белого дома не смогут теперь видеть картины.

Иностранные журналисты считают, что решение Трампа было неслучайным. Он лично следит за переменами в интерьере Белого дома, поэтому распоряжение о переносе портретов дал сам, а не кто-то из его представителей. Ранее изображение Барака Обамы висело на входе в резиденцию.

Также СМИ отметили, что изменение местоположения картин указывает на напряженность в отношениях Дональда Трампа с бывшими президентами. Сообщается, что нынешний глава страны давно недолюбливает Обаму и семью Бушей.

