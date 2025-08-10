Актриса Эмма Томпсон вспомнила, как отказала Трампу в свидании. Об этом сообщает The Telegraph.

Во время съемок фильма «Основные цвета» в 1998 году Дональд Трамп позвонил актрисе Эмме Томпсон с предложением остановиться в одном из его отелей для совместного ужина. Однако знаменитость была непреклонна.

«Я сказала: "Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню"», — ответила она Трампу.

По словам знаменитости, именно в тот день она развелась со своим мужем Кеннетом Браном. Актриса предположила, что у Трампа есть специальные люди, которые ищут ему «подходящих партнеров».

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — заявила Томпсон.

