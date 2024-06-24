«Я боюсь»: перенесший операцию Корчевников рассказал, о чем просит Бога

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, о чем просит Бога. 41-летний шоумен признался, что после перенесенной операции живет в «тишине» и надеется на исцеление хворей. Своими рассуждениями он поделился в эфире YouTube-шоу «Не Пруст».

В 2015 году у знаменитости обнаружили опухоль мозга, потребовалось хирургическое вмешательство. Во время операции у пациента задели слуховой нерв, это вылилось в серьезное осложнение. Кроме того, в детстве он оглох на одно ухо из-за менингита.

Корчевников долго восстанавливался и не мог самостоятельно передвигаться. Болезнь изменила и его внешность. Но это, видимо, не так волнует мужчину, как слух. Он описал свою жизнь одним словом «тишина». На вопрос о том, что бы он попросил у Бога, Борис ответил так.

«Мне просто ответить на этот вопрос, потому что я практически каждый день его об этом прошу, набор чуть-чуть меняется в зависимости от обстоятельств. Но, в общем, глобально прошу о том, чтобы увидеть Его так, как видели святые. Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», – признался ведущий.

Несмотря на сложности, звезда продолжает много трудиться. Он является ведущим программы на канале «Россия 1», а также занимает пост руководителя канала «Спас». Кроме того, шоумен пишет книги.

«Я боюсь сказать слово „гордость“. Всегда хочется, как бы не мне, не мне, Господи, но имени Твоему! Радость есть, гордиться не могу, не умею. Просто потому, что вижу — был только инструментом. Я вам совершенно искренне, не рисуясь говорю», – рассказал Борис.

Корчевников рад, что может воплощать идеи, учитывая такое состояние здоровье. Он заявляет, что «видит руку Божию» в этом.

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